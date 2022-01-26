«Не читаю интернет и не советую». Тренер Крылова допустила, что ее спортсменам помешали болельщики

Российский тренер Анжелика Крылова, которая работает с танцевальными дуэтами, в интервью «СЭ» высказалась по поводу неудачного выступления своей пары Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в произвольном танце на первенстве России среди юниоров в Саранске-2022.

«Возможно, ребятам помешала излишняя самоуверенность. К примеру, поддержка болельщиков могла им принести ложные представления о своих возможностях. И на льду продемонстрировать все, на что они способны, уже не получилось. Надеюсь, что в следующий раз они полностью оправдают мои ожидания и покажут достойную работу. Я вообще не читаю интернет и ребятам не советую. Может, эта похвала в интернете и правда помешала, сбила настрой. Я ведь предупреждала: перед соревнованиями вообще нужно изолироваться от всего. Но я не могу ведь забрать у них телефоны и постоянно контролировать, это неправильно.

Болельщики слегка поторопились, называя их лучшими. Нужно, чтобы сначала хотя бы прошел чемпионат России. Это очень важные соревнования, на которых всегда большая конкуренция. И соперники у нас были самого высокого уровня. Хавронина и Чиризано очень опытные и техничные ребята, сильная пара. И так быстро их восхвалять я не вижу смысла. Такие комплименты надо сначала оправдать результатами. А какие до Саранска у Василисы и Валерия были результаты? Победа на одном этапе юниорского «Гран-при». Для меня это не повод говорить о чем-то большом», — считает Крылова.

Отметим, что, несмотря на лидерство после ритм-танца, на первенстве России среди юниоров в Саранске Кагановская/Ангелопол проиграли дуэту Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

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