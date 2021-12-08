Тренер Островский: «Хрустальный» может из 400 человек взять 4, половина сломалась»

Российский тренер и фигурист, ведущий YouTube-канала о технике прыжков Иван Островский в интервью «СЭ» выразил мнение, что региональная школа никогда не будет бороться с московской на равных.

— Таланты они воспитают, но в обозримом будущем вообще ни одна региональная школа не сможет конкурировать с Москвой. Может, даже никогда. Разве что спортсмены, которые числятся в регионе, а тренируются в столице, или отдельные личности и тренеры, как исключение. Нам такие условия отбора не снились. Все хотят туда. В «Хрустальный» или ЦСКА может приехать 400 человек, до просмотра дойдут 40, а возьмут они четверых. Если утрированно. И вот набирается 15 человек, выживает сильнейший. Из них семь сломались, потому что жалеть их никто не собирается. И в общем, правильно делают. Но им на смену придут следующие. Просто конвейер. Специально никто не ломает, конечно, просто дают нагрузку. Недели три назад от меня девочка, лучшая по 2012 году, уехала в «Москвич». Не буду же я ее за уши и ноги хватать и держать! Выгнать я тоже никого не могу — взять некого. Поэтому берегу.

Они поехали в конкурентную среду. Это главное. У меня есть хороший парень, в 10 лет собирает все тройные. Здесь он царь и бог, его носят. Вот и как объяснить ему, что надо еще пахать и пахать? А в Москве надо бороться за внимание тренера, повертеть хвостом.

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