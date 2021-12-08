Экс-фигурист сборной России рассказал об обвинениях в нетрадиционной сексуальной ориентации от сверстников

Российский тренер и фигурист, ведущий YouTube-канала о технике прыжков Иван Островский в интервью «СЭ» поделился опытом работы в регионах. Среди прочего он упомянул о том, что ровесники дразнили его в занятиях «гейским спортом».

— Во Владикавказе, учитывая местную специфику, «предъявляли» парням за то, что они занимаются фигурным катанием, а не, скажем, борьбой?

— Там парней было один — два за пару лет. Если убрать Москву и Питер, фигурное катание вообще не мужское занятие. Это женский спорт. Если в семье будет борьба между хоккеем и фигурным катанием для сына, понятно, какое направление победит.

— То есть вот это «у вас гейский вид спорта, вы что, не мужики» слышали и вы?

— Конечно. Сплошь и рядом. Это тянется за нами с давних времен. Был у нас этот разрушающийся ЦСК ВВС, в котором во время прокатов могла крыша обвалиться, и мы с хоккеистами тренировались. У нас постоянно было терки лет до 14 на эту тему: «Ой, фигуристы, ножки тянут, непонятно чем занимаются». До драк не доходило. А закончилось все, когда хоккеисты съездили с нами на сборы и увидели, чем мы занимаемся.

А по поводу Владикавказа мне родители вообще сначала сказали: «Ты куда поехал, там война!» К вопросу о предрассудках. А оказалось, все отлично.

— Программы под лезгинку были?

— У другого тренера был ребенок, который катался под национальную музыку. Но преимущественно все было цивилизованно. У меня великолепные воспоминания о работе и месте. Люди приветливые, гостеприимные. Нам есть чему поучиться у них.

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