Тренер по фигурному катанию: «Я бы ставил Трусовой поменьше за компоненты»

Российский тренер и фигурист, ведущий YouTube-канала о технике прыжков Иван Островский в интервью «СЭ» высказался о компонентной оценке Александры Трусовой.

— В целом все при своих, в рамках приличия. Если бы я был судьей, то ставил бы Трусовой меньше. Естественно, я не хочу, чтобы ей ставили меньше. Но есть так называемые транзишены, связующие элементы. Оценивается, например, глубина ребер, у нее на последнем турнире ее не было. Два шага, по прямой зашла — прыгнула, и снова. И даже на этапах Кубка России были спортсмены из регионов, которые делают это не хуже. Но так как судят люди — они руководствуются своими представлениями о явлениях и людях. Саше Трусовой ставят такие компоненты, особенно в России, потому что она Саша Трусова, человек-легенда. Она, может, выйдет в финал Гран-при, соберется и покатается. Думают: зачем ее напрягать, тыкать ее носом в ошибки на Кубке России, домашних стартах?

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