Тренер Крылова оценила возвращение Степановой в спорт после рождения ребенка

Тренер Анжелика Крылова высказалась о возвращении фигуристки Александры Степановой в спорт после рождения ребенка.

«Это очень интересно. Саша — героиня, конечно, ведь всего ничего времени прошло. На полноценное восстановление обычно как минимум полгода нужно. А когда это произойдет, она будет совершенно по-другому себя чувствовать. Может быть, она и рано вышла, ведь люди сразу же результата ждут, им неважно, когда ты мамой стала. Но Саша все-таки большая молодец», — приводит ТАСС слова Крыловой.

Степанова выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным. Фигуристы являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными призерами чемпионата Европы и бронзовыми призерами европейского первенства. В марте этого года спортсмены приняли решение перейти из группы Ирины Жук и Александра Свинина в команду Александра Жулина.