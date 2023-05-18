Энберт считает, что Косторной не надо искать нового партнера: «Ребятам надо еще покататься»

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт поделился с «СЭ» мнением о перспективах чемпионки Европы Алены Косторной в парном катании с Георгием Куницей.

«Можно привести примеры и супружеских пар, и людей, которые почти не разговаривали и выигрывали Олимпийские игры. Здесь отношения могут кому-то мешать, кому-то помогать. Однозначно сказать, хорошо это или плохо, точно нельзя. Косторной не надо искать нового партнера. Ребятам надо еще покататься. Если они почувствовали, что им в паре комфортно, они совпадают по темпам, по ритмам, по каким-то элементам, то надо дать еще времени. Пока сложно говорить, получается у них или нет. Тренеры за ними тоже смотрят. Если они верят, что у них получится, это люди с опытом в фигурном катании, им нужно довериться», — сказал Энберт «СЭ».

Чемпионка Европы Косторная завершила карьеру в одиночном катании и планирует выступать в паре с Георгием Куницей.