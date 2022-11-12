Плющенко — о Ягудине: «Он мой конкурент? Нет конечно. Википедию посмотрите, кто из нас круче»

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о том, в каких он сейчас взаимоотношениях с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

«Почему Алексей Ягудин постоянно с вами соревнуется? А я откуда знаю? Спросите его. Кто круче по спортивным показателям? Да вы википедию посмотрите. Он мой конкурент? Нет, конечно», — сказал Плющенко.

Ранее между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным был очередной эпизод конфликта из-за планируемого ФФКР турнира шоу-программ.