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Сегодня, 21:32

Алексей Мишин — о Семененко: «Надеемся, что все будет хорошо»

Алексей Мишин не стал отвечать на вопрос о состоянии Семененко
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко и Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии фигуриста Евгения Семененко после его падения.

Во время ледового шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко попытался сделать прыжок в четыре оборота, но неудачно приземлился и ударился головой об лед. Спортсмен также дважды упал, пытаясь встать.

«Состояние Семененко? Пока ничего не могу сказать. Надеемся, что все будет хорошо», — сказал Мишин «СЭ».

Семененко увезли на каталке после шоу. Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии Евгения Семененко после падения на гала-концерте.

Евгений Семененко на&nbsp;Кубке Первого Канала. Фигуриста сборной России увезли на скорой с шоу в Петербурге. Он разбился после прыжка
Евгений Семененко
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