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Сегодня, 21:05

Рудковская — о состоянии Семененко: «Врачи не исключают черепно-мозговую травму»

Рудковская сообщила о состоянии Семененко
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии здоровья Евгения Семененко и назвала предварительный диагноз.

«Состояние нормальное, руки-ноги целы. Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его папа направляется в больницу. Врачи пока не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. Это будет понятно к концу нашего шоу», — заявила Рудковская.

Отметим, что падение произошло во время исполнения четверного прыжка. Шоу было прервано.

«СЭ» публиковал видео жуткого падения 18-летнего ученика Алексея Мишина.

Евгений Семененко
Яна Рудковская
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