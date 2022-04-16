Рудковская — о состоянии Семененко: «Врачи не исключают черепно-мозговую травму»

Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии здоровья Евгения Семененко и назвала предварительный диагноз.

«Состояние нормальное, руки-ноги целы. Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его папа направляется в больницу. Врачи пока не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. Это будет понятно к концу нашего шоу», — заявила Рудковская.

Отметим, что падение произошло во время исполнения четверного прыжка. Шоу было прервано.

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