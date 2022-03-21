Жулин: «Не буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Мне неинтересно»

Жулин отреагировал на старт ЧМ по фигурному катанию без россиян

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию.

«Я не буду смотреть чемпионат мира и мне неинтересно. Этот турнир потеряет зрелищность, так как мы являемся очевидными фаворитами почти во всех видах», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.