В Москве пройдет шоу фигуристов с участием олимпийских чемпионов

1 апреля в московском «Мегаспорте» пройдет фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» с участием лучших российских фигуристов. На лед, как сообщают организаторы шоу, выйдут олимпийские чемпионы Пекина Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк и другие звезды одного из самых красивых и зрелищных зимних видов спорта. Начало — в 19.00.

Полный состав, как стало известно «СЭ», выглядит следующим образом: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Алексей Ягудин, Александра Степанова/Иван Букин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Майя Хромых, Аделия Петросян, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Александр Самарин и Станислава Константинова. Также среди участников ожидается Алексей Ягудин.

Представление состоится при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Как сообщают организаторы, все любители фигурного катания смогут вживую увидеть показательные выступления, в которые войдут самые эффектные номера олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.

В этом году организаторы фестиваля вдохновились одной из пяти стихий природы — создатели мероприятия взяли образ воды за основу масштабного ледового действа. Помимо всего в шоу ожидаются интерактивные проекции, будут задействованы акробаты, танцоры и воздушные гимнасты.

Помимо звездного представления в рамках фестиваля пройдут открытые соревнования между взрослыми любителями и действующими спортсменами-юниорами.

После мероприятия зрители смогут взять автографы у спортсменов и сфотографироваться.