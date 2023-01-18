Роднина отреагировала на решение ISU о запрете России проводить этап «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение ISU о запрете России проводить этап «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

«Было принято решение. Это следствие. Ну как можно к этому относиться. Как и до этого. Меня не удивляет такое решение. На протяжении достаточного времени и МОК и отдельные федерации просто так принимают очень странные решения. За компанию», — сказала Роднина «СЭ».

Данное решение ISU было принято советом организации, заседание которого состоялось 16 января.