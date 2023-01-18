Банковские мошенники обманули фигуристку Тарасову

Банковские мошенники похитили крупную сумму у серебряного призера Олимпиада-2022 Евгении Тарасовой, выступающей в паре с Владимиром Морозовым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка лишилась 780 тысяч рублей, переведя их телефонным аферистам, которые звонили ей под видом следователя и работника Центробанка.

Тарасовой позвонил неизвестный, который представился капитаном юстиции и заявил, что на ее имя оформлено несколько кредитов. Затем он связал фигуристку по телефону со специалистом Центробанка. Второй неизвестный сообщил, что нужно перевести все свои деньги на другой счет, после чего Тарасова перевела накопления.

Отмечается, что спортсменка обратилась в полицию, и на основании ее показаний возбуждено уголовное дело о мошенничестве.