Траньков назвал причину, из-за которой люди недовольны оценками Медведевой и Милохина

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков рассказал о своих впечатлениях о последних номерах тиктокера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой в рамках «Ледникового периода». Пара борется за победу на проекте, но на прошлой неделе получила спорные низкие оценки.

— Неприятные слова по поводу низких оценок за прошлую неделю? Я бы не сказал, что они были неприятные... Но посмотрел по телевидению, конечно, выглядит гораздо лучше, потому телевидение — это фабрика звезд. Но я нашел причину, почему люди были недовольны. Это особенная пара, они не катают номера, к которым приучил «Ледниковый». У них другой подход. Сейчас мы увидели показательный номер для шоу Ильи Авербуха, а не «Ледникового». Но эмоции на 6,0! Так что ошибка, может, была в том, что они сделали тот номер в жанре «Ледникового», а здесь снова были самими собой. Хорошо катались, делали сложнейшие элементы, с прекрасными светлыми лицами и энергетикой праздника.