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Павлюченко: «Чтобы кататься, как Женя Медведева, нужно попробовать у Этери Тутберидзе»

Павлюченко вспомнила о просмотре у Этери Тутберидзе в «Хрустальном»
10:44
Этери Тутберидзе. Фото РИА Новости
Этери Тутберидзе. Фото РИА Новости
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Российская фигуристка Дарья Павлюченко рассказала о просмотре у Этери Тутберидзе в «Хрустальном».

Отметим, после этого просмотра девушка взяла перерыв в тренировках на 8 месяцев. Позже Павлюченко ушла в парное катание.

— Почему ты пошла именно в «Хрустальный»?

— Мне просто было очень интересно как там все проходит, как там катаются. Это вроде был год, когда Женя Медведева в свой первый взрослый сезон выходила. Мне всегда нравилось, как здорово она каталась. Хотела так же. А чтобы кататься, как Женя, нужно попробовать у Этери Георгиевны. Так и пришла.

— И в итоге разочаровалась в своей карьере?

— Разочарования не было, я просто поняла, что-то, как я до этого работала — это в три раза меньше чем-то, сколько нужно для того, чтобы добиваться результатов. Меня брали на испытательный срок, но так сложилось, что я закончила.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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