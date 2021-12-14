«Помню только, как вы целовались». Навка заявила, что Медведева и Милохин подходят друг другу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новый номер фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, назвав его «клевым».

— Не хочется разбирать, что они катали и делали, я даже не помню. Я только помню, как они друг на друга смотрели, как в конце целовались. И так на душе хорошо, господи! Красивые, молодые, вся жизнь впереди! Просто вы так подходите друг другу... (смеется) Это мы на двоих с Татьяной Анатольевной сказали. Клевый номер. Мы получили удовольствие. Чистые высшие оценки!