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«Помню только, как вы целовались». Навка заявила, что Медведева и Милохин подходят друг другу

16:42
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новый номер фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, назвав его «клевым».

— Не хочется разбирать, что они катали и делали, я даже не помню. Я только помню, как они друг на друга смотрели, как в конце целовались. И так на душе хорошо, господи! Красивые, молодые, вся жизнь впереди! Просто вы так подходите друг другу... (смеется) Это мы на двоих с Татьяной Анатольевной сказали. Клевый номер. Мы получили удовольствие. Чистые высшие оценки!

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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