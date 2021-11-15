Фигуристка Нугуманова рассказала о проблемах со здоровьем, которые мешают показать свой максимум

Российская фигуристка, призер международных и всероссийских соревнований Елизавета Нугуманова в интервью «СЭ» рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых она не смогла выступить успешно на этапах Кубка России.

«У меня очень сильно болела спина и до сих пор болит. Ошибки здесь в короткой во многом связаны с этими проблемами. Бывает, зажмет спину и невозможно тренироваться. Причем не объяснить, как это работает. Бывает, ходишь пару дней и все спокойно, ничего не болит. А потом выходишь на лед, и сразу все болит. То болит, то не болит. В Сочи боль была неописуемая, поэтому и прокаты вышли такие. Со спиной пока проблемы, поэтому не всегда удается выдавать максимум.

Я катаюсь ради своих близких. Ради тех, кому я дорога и кто мне дорог. Меня всегда смотрит моя мама, вся моя семья. И даже если что-то не получается, я не особо думаю сейчас о планках, целях, конкретных задачах. Просто выхожу, катаюсь, стараюсь радовать важных для меня людей. Катаюсь для себя, для людей, которые меня любят, которые смотрят все мои прокаты, пишут в Instagram, болеют за меня. Это очень мотивирует бороться дальше, и я не накручиваю себя излишними требованиями. Делаю то, что мне нравится и что нравится окружающим», — сказала Нугуманова.

Отметим, что на этапе Кубка России в Казани Нугуманова заняла пятое место и предварительно не попадает на чемпионат России.

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