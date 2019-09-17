Теплые объятия Медведевой и Орсера. Душевное фото

В сети появилась фотография двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, тепло обнимающей своего тренера Брайана Орсера, после исполнения произвольной программы на предсезонном турнире Autumn Classic International.

Медведева заняла там второе место, откатав чисто обе программы и набрав 217,43 балла. Победительницей турнира стала Рика Кихира с суммой в 224,16 балла. До серии «Гран-при» россиянка выступит на турнире Shanghai Trophy, который пройдет с 3 по 5 октября.