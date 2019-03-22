Татьяна Тарасова: "У Тутберидзе на пальце земной шарик – и она его крутит"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что является поклонницей российского специалиста Этери Тутберидзе.

– О Тутберидзе редко отзываются хорошо? Очень плохо, что редко, – цитирует Тарасову Meduza (интервью было опубликовано утром). - Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик – и она его прямо так крутит.

Делала я то же самое. И я понимаю, с чем ей приходится сталкиваться. У меня тоже была одна очень хорошая девочка когда-то, когда Леша Ягудин катался. Я тоже с ней думала, что прыгну 4–2. Я не думала – 4–3. Думала, 4–2 прыгну, остальное она все влет прыгает. Она и лутц-риттбергер прыгала, все без вопросов. И выиграла Олимпиаду. Но у нее начался пубертат.

На чемпионате мира в японском Сайтаме ученица Тутберидзе Алина Загитова завоевала золотую медаль. 16-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 набрала 237,50 балла по сумме двух программ. Еще одна воспитанница тренера, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, первой в истории исполнила четверной прыжок на официальных турнирах среди женщин. Она обошла экс-ученицу Тутберидзе Евгению Медведеву в споре за серебро.

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