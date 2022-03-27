Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвела итоги Кубка Первого канала, который завершился в Саранске.

«Получился замечательный турнир. Победа в Кубке Первого канала — отличный подарок на день рождения Щербаковой. Поздравляю ее от всей души! Благодарность нашему телевидению, Первому каналу за то, что провели очень важные для всех наших спортсменов соревнования. Кубком Первого канала мы завершили сезон. Все прекрасно прошло, я с интересом смотрела соревнования. Мне понравились выступления всех наших ребят. Как всегда все фигуристы выглядели великолепно!» — сказала Тарасова «СЭ».

28 марта Анне Щербаковой исполнится 18 лет. Ее команда «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.

Щербакова набрала 176,12 балла в женском одиночном катании на турнире в Саранске и обошла Камилу Валиеву (173,88) с Елизаветой Туктамышевой (166,23).