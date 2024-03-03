Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями о Кубке Первого канала-2024.

«Интересное соревнование. Хорошее, приятное. Смотрится, как шоу. Конечно, стоит проводить еще такие соревнования», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Команда Анны Щербаковой выиграла Кубок Первого канала со 129 баллами. Команда Елизаветы Туктамышевой — вторая (121), а коллектив Алины Загитовой — третий (120).