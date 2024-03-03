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3 марта, 22:13

Тарасова — о Кубке Первого канала: «Смотрится, как шоу»

Тарасова поделилась впечатлениями о Кубке Первого канала
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями о Кубке Первого канала-2024.

«Интересное соревнование. Хорошее, приятное. Смотрится, как шоу. Конечно, стоит проводить еще такие соревнования», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Команда Анны Щербаковой выиграла Кубок Первого канала со 129 баллами. Команда Елизаветы Туктамышевой — вторая (121), а коллектив Алины Загитовой — третий (120).

Фигуристы команды Анны Щербаковой. Смешно и неожиданно. В Кубок Первого канала вдохнули новую жизнь

Татьяна Тарасова
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