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Тарасова — о первом выступлении Костомарова после болезни: «Он просто гигант!»

Тарасова отреагировала на первое выступление Костомаров на льду после болезни
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на первое выступление Роман Костомаров на льду после болезни.

«Он настоящий борец! И борется он с собой. Он доказывает себе и нам, что из любой ситуации можно выйти победителем. Он просто гигант! И я счастлива, что я знакома с таким нашим русским парнем», — сказала Тарасова «СЭ».

Выступление Костомарова состоялось в рамках шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве. Роман выступал в коньках и с бионическими протезами. В номере он катался со своей супругой Оксаной Домниной.

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