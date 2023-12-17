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Сегодня, 15:46

Появилось видео первого проката Костомарова после болезни

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выступил в шоу Ильи Авербуха в Москве на «ВТБ Арене» — спустя почти год с предыдущего появления на льду. «СЭ» стал свидетелем легендарного проката.

Перенесший тяжелую болезнь и ампутацию всех конечностей фигурист вышел на лед в совместном номере со своей супругой Оксаной Домниной.

Публика встретила появление и выступление Костомарова стоячей овацией и криками «Молодец!» — в ответ Роман обратился к зрителям с небольшой речью.

Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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