Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:57

Тарасова — о тренерской карьере Авербуха: «У этого таланта все получится!»

Тарасова считает, что у Авербуха все получится в тренерской карьере
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха.

«Это замечательная новость, я безумна ей рада. Думаю, он поступил абсолютно правильно, начав пробовать себя в роли тренера по фигурному катанию. У этого таланта все получится! Я уверена в этом на сто процентов. Такие люди всегда добиваются успеха», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

Фигурное катание
Илья Авербух
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
«Выглядело глуповато». Как Карлсен выиграл самый сумасшедший турнир претендентов
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Еременко завершил карьеру и будет работать тренером в команде Авербуха

Загитова и Медведева выступят на шоу в честь юбилея Тарасовой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости