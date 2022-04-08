Тарасова считает, что у Авербуха все получится в тренерской карьере

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на начало тренерской карьеры Ильи Авербуха.

«Это замечательная новость, я безумна ей рада. Думаю, он поступил абсолютно правильно, начав пробовать себя в роли тренера по фигурному катанию. У этого таланта все получится! Я уверена в этом на сто процентов. Такие люди всегда добиваются успеха», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.