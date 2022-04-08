Фигурист Еременко завершил карьеру и будет работать тренером в команде Авербуха

Александр Свинин, тренер танцоров Игоря Еременко и Софьи Шевченко, сообщил, что фигурист принял решение о завершении карьеры

«Еременко закончил карьеру в спорте, это было его решение, — цитирует Свинина ТАСС. — Сейчас Игорь решил попробовать себя в тренерской работе с командой Ильи Авербуха».

20-летняя Шевченко и 24-летний Еременко являются победителями финала «Гран-при среди юниоров», бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира. Около месяца назад пара распалась.

Илья Авербух 8 апреля объявил о начале тренерской деятельности. Вместе с Еленой Масленниковой они открыли школу танцев.