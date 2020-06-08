Татьяна Тарасова: «Башарову больше руки не подам. Грязные и подлые поступки я не прощаю»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к актеру Марату Башарову.

— Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? — приводит слова Тарасовой bb.lv. - То, что он избил свою супругу, — низость и подлость... Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать. Да и с детства говорила то, что считала нужным. Правда всегда у меня была в почете.