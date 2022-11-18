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Сегодня, 14:05

Тарасова заявила о готовности прийти на премьеру документального фильма о Медведевой

Артем Бухаев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о документальном фильме «Медведева против Медведевой» о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Именно о такой, как Медведева, и нужно снимать кино. У нас все такие! У нас много выдающихся спортсменов. Я говорю о фигуристах. Прийти на премьеру-фильма? Пока рано об этом думать. Не знаю, когда она будет. Так, я бы, конечно, пошла», — сказала Тарасова «СЭ».

Работа над лентой началась в мае 2019 года. Съемочная группа проводила со спортсменкой сотни часов. Зрители увидят тренировки Медведевой, как она готовится к новым номерам, даже побывают у нее дома.

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