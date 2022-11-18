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Сегодня, 13:55

Жулин — о документальном фильме про Медведеву: «Нужно снимать фильмы и про других фигуристов, чем больше, тем лучше»

Жулин поделился мнением о документальном фильме про Медведеву
Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал окончание съемок документального фильма «Медведева против Медведевой» о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Да, про Медведеву сняли документальный фильм. Она этого заслужила. Нужно ли снимать документальные фильмы про других фигуристов? Да, конечно, нужно снимать фильмы и про других фигуристов, чем больше, тем лучше» — сказал Жулин «СЭ».

Работа над лентой началась в мае 2019 года. Съемочная группа проводила со спортсменкой сотни часов. Зрители увидят тренировки Медведевой, как она готовится к новым номерам, даже побывают у нее дома.

Фигурное катание
Александр Жулин
Евгения Медведева
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