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Тарасова пропускает съемки «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия

17:08
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России и главная судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова пропускает съемки заключительного этапа шоу, сообщает корреспондент «СЭ».

Как рассказал источник, 74-летний специалист отсутствует из-за проблем со здоровьем. Ведущий проекта Алексей Ягудин выразил надежду, что она скоро вернется в проект.

Сегодня в Москве проходят съемки заключительного соревновательного эпизода шоу. Далее участникам останется только откатать показательные номера, после чего будет проведена церемония награждения.

«СЭ» желает Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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