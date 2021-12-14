Тарасова пропускает съемки «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия
17:08
Заслуженный тренер России и главная судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова пропускает съемки заключительного этапа шоу, сообщает корреспондент «СЭ».
Как рассказал источник, 74-летний специалист отсутствует из-за проблем со здоровьем. Ведущий проекта Алексей Ягудин выразил надежду, что она скоро вернется в проект.
Сегодня в Москве проходят съемки заключительного соревновательного эпизода шоу. Далее участникам останется только откатать показательные номера, после чего будет проведена церемония награждения.
«СЭ» желает Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления.
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