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Сегодня, 10:50

Тарасова прокомментировала решение Коляды продолжить карьеру

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление российского фигуриста Михаила Коляды, который сообщил, что не собирается завершать карьеру.

«Конечно, я желаю Мише удачи! Они с Алексеем Николаевичем продолжают работать. И еще Коляде пожелаю победы над собой», — сказала Тарасова «СЭ».

Во вторник, 15 марта, Коляда сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Коляда работает под руководством Мишина с лета 2020 года.

Фигурное катание
Михаил Коляда
Татьяна Тарасова
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