Тарасова прокомментировала решение Коляды продолжить карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление российского фигуриста Михаила Коляды, который сообщил, что не собирается завершать карьеру.

«Конечно, я желаю Мише удачи! Они с Алексеем Николаевичем продолжают работать. И еще Коляде пожелаю победы над собой», — сказала Тарасова «СЭ».

Во вторник, 15 марта, Коляда сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Коляда работает под руководством Мишина с лета 2020 года.