Коляда сообщил о продолжении карьеры под руководством Мишина

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным.

«Как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Я чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдет развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно.

Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдет разделение технической и артистической составляющих. Ведь в спортивной гимнастике есть многоборье, а есть отдельные снаряды, на которых специализируются отдельные спортсмены. Фигурное катание тоже может пойти по такому пути. Вместе с тренером будем отталкиваться от того, как будет развиваться фигурное катание в мире и России», – цитирует Коляду РИА «Новости Спорт».

Коляда работает под руководством Мишина с лета 2020 года. В декабре 2021 года он выиграл серебро чемпионата России, но пропустил чемпионат Европы из-за травмы. В Олимпийских играх в Пекине фигурист не участвовал из-за положительного теста на коронавирус.