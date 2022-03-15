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Сегодня, 10:07

Коляда сообщил о продолжении карьеры под руководством Мишина

Коляда объявил о продолжении карьеры под руководством Алексея Мишина
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным.

«Как мне показалось, Алексей Николаевич обрадовался. Сказал, что ему приятно со мной работать. Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Я чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдет развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно.

Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдет разделение технической и артистической составляющих. Ведь в спортивной гимнастике есть многоборье, а есть отдельные снаряды, на которых специализируются отдельные спортсмены. Фигурное катание тоже может пойти по такому пути. Вместе с тренером будем отталкиваться от того, как будет развиваться фигурное катание в мире и России», – цитирует Коляду РИА «Новости Спорт».

Коляда работает под руководством Мишина с лета 2020 года. В декабре 2021 года он выиграл серебро чемпионата России, но пропустил чемпионат Европы из-за травмы. В Олимпийских играх в Пекине фигурист не участвовал из-за положительного теста на коронавирус.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220315/kolyada-1778197352.html
Алексей Мишин (фигурное катание)
Михаил Коляда
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