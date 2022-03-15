Прославленный фигурист, продюсер и комментатор Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление российского фигуриста Михаила Коляды, который сообщил, что не собирается завершать карьеру.

«Решение Михаила достаточно похвальное. Мы связались с Алексеем Николаевичем Мишиным и он предложил мне продолжить сотрудничество в качестве постановщика программ для Михаила. Я принял это предложение. Думаю, Миша еще не сказал своего слова. Он потенциально очень сильный спортсмен. Конечно, возраст играет свою роль, но в нем еще есть потенциал. Конкуренция будет внутри команды. Это очень хорошо. Жаль, что Мише не получилось выступить на Олимпиаде. Если он принял решение продолжать, то мы все его поддержим. Трудно сказать, является ли он фаворитом нашей сборной. У нас очень ровная команда. Сейчас ее лидером являются Кондратюк и Семененко, но Миша всегда конкурентоспособен», — сказал Авербух «СЭ».

Во вторник, 15 марта, Коляда сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Коляда работает под руководством Мишина с лета 2020 года.