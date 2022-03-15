Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:10

«Миша еще не сказал своего слова». Авербух — о решении Коляды продолжить карьеру

Илья Авербух отреагировал на заявление Михаила Коляды
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Прославленный фигурист, продюсер и комментатор Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление российского фигуриста Михаила Коляды, который сообщил, что не собирается завершать карьеру.

«Решение Михаила достаточно похвальное. Мы связались с Алексеем Николаевичем Мишиным и он предложил мне продолжить сотрудничество в качестве постановщика программ для Михаила. Я принял это предложение. Думаю, Миша еще не сказал своего слова. Он потенциально очень сильный спортсмен. Конечно, возраст играет свою роль, но в нем еще есть потенциал. Конкуренция будет внутри команды. Это очень хорошо. Жаль, что Мише не получилось выступить на Олимпиаде. Если он принял решение продолжать, то мы все его поддержим. Трудно сказать, является ли он фаворитом нашей сборной. У нас очень ровная команда. Сейчас ее лидером являются Кондратюк и Семененко, но Миша всегда конкурентоспособен», — сказал Авербух «СЭ».

Во вторник, 15 марта, Коляда сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Коляда работает под руководством Мишина с лета 2020 года.

Фигурное катание
Илья Авербух
Михаил Коляда
0

Читайте также

Сборная России возвращается. Зачем? С кем будет играть? Есть ли еще шанс на ЧМ?
Самый побеждающий тренер КХЛ — до сих пор без кубка. Что будет дальше с Квартальновым?
Пресс-служба премьер-министра Великобритании призвала фанатов «Челси» перестать скандирование имени Абрамовича
Предсказуемый боевик с ловким Крисом Пайном. Почему «Наемник» банальнее, чем вы думали
«Поступаю по совести». Норвежский спортивный чиновник подал в отставку из-за отстранения россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова прокомментировала решение Коляды продолжить карьеру
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости