Тарасова посетит финал «Гран-при России», но комментировать его не будет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что будет присутствовать на финале «Гран-при России» по фигурному катанию, но не будет его комментировать.

«Да, я еду в Санкт-Петербург, буду присутствовать на финале российской серии «Гран-при», По не зависящим от меня обстоятельствам соревнования комментировать я не буду», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.