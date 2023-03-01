Тарасова заявила, что ей будет приятно увидеть Ягудина на турнире шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что ее экс-ученик Алексей Ягудин примет участие в турнире шоу-программ.

«Очень приятно, что Ягудин будет выступать. Будет ли мне интересно смотреть? Конечно, а как же», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в Москве.

Ранее федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила участников турнира по шоу-программам.