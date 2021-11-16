«Спасибо, Этери Георгиевна!» Джонни Вейр проехался по льду «Хрустального» в обнимку с Тутберидзе
17:38
Американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в Instagram видео с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Вейр прокатился по льду ледового дворца «Хрустальный» в обнимку с Тутберидзе.
«Спасибо, Этери Георгиевна!» — написал американец.
Сторис Джонни Вейра. Фото Instagram
Вейр прилетел в Россию, чтобы снять интервью с российскими фигуристами для телеканала NBC.
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