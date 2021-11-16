«Спасибо, Этери Георгиевна!» Джонни Вейр проехался по льду «Хрустального» в обнимку с Тутберидзе

Американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в Instagram видео с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Вейр прокатился по льду ледового дворца «Хрустальный» в обнимку с Тутберидзе.

«Спасибо, Этери Георгиевна!» — написал американец.

Сторис Джонни Вейра. Фото Instagram

Вейр прилетел в Россию, чтобы снять интервью с российскими фигуристами для телеканала NBC.