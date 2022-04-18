Тарасова похвалила Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU.

«Безусловно, это хорошо, что об этом высказался Арутюнян. Он у нас учился, начал свои первые тренерские шаги на стадионе «Юных пионеров», воспитал множество хороших фигуристов и вывел на ЧМ, Олимпийские игры и другие международные соревнования. Очень важно, чтобы об этом говорили, писали, и мы сами должны это делать. Если мы продолжим сидеть сложа руки, то ничего не изменится. И журналисты должны писать об этом каждую минуту. Рафаэль — молодец, что высказался, а не промолчал», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

1 марта ISU объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сочли это решение дискриминационным. Федерация обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.