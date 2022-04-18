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Фигурное катание

Сегодня, 13:10

Арутюнян выступил против возможного исключения ФФККР из ISU

Карен Саркисян
Корреспондент
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Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением о возможном исключении Федерации фигурного катания на коньяках России (ФФККР) из Международного союза конькобежцев (ISU).

«Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне, — приводит слова Арутюняна РИА «Новости». — Это моя принципиальная позиция».

1 марта ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), а также пропускает чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220418/arutonyan-1784005912.html
Фигурное катание
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