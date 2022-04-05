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Сегодня, 09:30

Тарасова поддержала Плющенко, готовящего ледовое шоу в ДНР: «Замечательная идея!»

Тарасова поддержала Плющенко в проведении ледового шоу в ДНР
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на организацию совместного проекта Евгения Плющенко и министерства спорта России о проведении ледового шоу в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Замечательная идея! Я поддерживаю эту инициативу, а почему бы и не попробовать организовать там ледовое шоу? Это поможет хоть немного развить спорт в той местности. Я всегда буду рада лишний раз понаблюдать за выступлениями наших прекрасных российских фигуристов. Главное, чтобы не было никакой опасности для наших спортсменов — это должно стоять в приоритете. Надеюсь, Плющенко полностью осознает, что он делает и рассчитал свой план действий до малейших деталей», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил «СЭ», что вместе с министром спорта России Олегом Матыциным прорабатывает проект по проведению ледового шоу в ДНР. О дате мероприятия пока неизвестно.

Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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