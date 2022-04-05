Роднина оценила инициативу проведения ледового шоу Плющенко и Министерства спорта РФ в ДНР

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на совместный проект Евгения Плющенко и министерства спорта России о проведении ледового шоу в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Это замечательно. К нам давно приезжали ребята в Московскую область соревноваться. Мне кажется, это хорошо. Я думаю, что показательные выступления повлияют на морально-психологическое состояние людей, которые там живут, которые в тяжелейших условиях продолжают тренироваться», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил «СЭ», что вместе с министром спорта России Олегом Матыциным прорабатывает проект по проведению ледового шоу в ДНР. О дате мероприятия пока неизвестно.