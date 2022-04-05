В Госдуме РФ поблагодарили Плющенко и Министерство спорта РФ за организацию ледового шоу в ДНР

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на совместный проект Евгения Плющенко и Министерства спорта РФ по проведению ледового шоу в ДНР.

«Сейчас непростые времена для всех. Но в ДНР живут люди, дети и спортсмены. И такие важные социальные культурно-спортивные мероприятия необходимы в любое время. Я благодарен Евгению Плющенко, что он не побоялся в этот сложный момент. Благодарен Министерству спорта РФ, организаторам. Это очень важное мероприятие», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил «СЭ», что вместе с министром спорта России Олегом Матыциным прорабатывает проект по проведению ледового шоу в ДНР. О дате мероприятия пока неизвестно.