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Сегодня, 10:08

В Госдуме РФ поблагодарили Плющенко и Министерство спорта РФ за организацию ледового шоу в ДНР

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на совместный проект Евгения Плющенко и Министерства спорта РФ по проведению ледового шоу в ДНР.

«Сейчас непростые времена для всех. Но в ДНР живут люди, дети и спортсмены. И такие важные социальные культурно-спортивные мероприятия необходимы в любое время. Я благодарен Евгению Плющенко, что он не побоялся в этот сложный момент. Благодарен Министерству спорта РФ, организаторам. Это очень важное мероприятие», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил «СЭ», что вместе с министром спорта России Олегом Матыциным прорабатывает проект по проведению ледового шоу в ДНР. О дате мероприятия пока неизвестно.

Дмитрий Свищев
Евгений Плющенко
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