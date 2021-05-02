Тарасова ответила на слова Родниной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала комментировать слова своей бывшей ученицы, трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.

Ранее она высказалась о прекращении сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Александрой Трусовой, вспомнив свой переход к Тарасовой. Роднина отметила, что пришла к тренеру с огромным багажом знаний, и нельзя сказать определенно, кто кого учил.

— Я не отвечаю на ее заявления, не хочу комментировать, — заявила Тарасова «СЭ».

В 1974 году фигуристка в паре со своим партнером Александром Зайцевым приняли решение сменить тренера и перешли к Тарасовой.

(Владислав Флегонтов)