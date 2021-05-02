Тарасова ответила на слова Родниной
12:35
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала комментировать слова своей бывшей ученицы, трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной.
Ранее она высказалась о прекращении сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Александрой Трусовой, вспомнив свой переход к Тарасовой. Роднина отметила, что пришла к тренеру с огромным багажом знаний, и нельзя сказать определенно, кто кого учил.
— Я не отвечаю на ее заявления, не хочу комментировать, — заявила Тарасова «СЭ».
В 1974 году фигуристка в паре со своим партнером Александром Зайцевым приняли решение сменить тренера и перешли к Тарасовой.
(Владислав Флегонтов)
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