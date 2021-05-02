Тарасова: «Если бы Трусова не пришла обратно, это было бы большой ошибкой»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу ухода Александры Трусовой их группы Евгения Плющенко. Спортсменка вернулся к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Я очень рада. Я очень люблю Сашу и очень люблю Этери Георгиевну. И оцениваю ее огромный вклад в фигурное катание именно в развитие девочек — не только в нашей стране, но и в мировом фигурном катании.

Мне кажется, что если бы Саша не пришла обратно, это было бы большой ее ошибкой. Но она ее все-таки не сделала. И она умница, такой мы ее знаем. С огромным желанием побеждать и быть в команде Тутберидзе, и около нее, и вместе с ней. Саша, я рада, что ты приняла такое решение", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.