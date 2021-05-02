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Тарасова: «Если бы Трусова не пришла обратно, это было бы большой ошибкой»

12:16
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу ухода Александры Трусовой их группы Евгения Плющенко. Спортсменка вернулся к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Я очень рада. Я очень люблю Сашу и очень люблю Этери Георгиевну. И оцениваю ее огромный вклад в фигурное катание именно в развитие девочек — не только в нашей стране, но и в мировом фигурном катании.

Мне кажется, что если бы Саша не пришла обратно, это было бы большой ее ошибкой. Но она ее все-таки не сделала. И она умница, такой мы ее знаем. С огромным желанием побеждать и быть в команде Тутберидзе, и около нее, и вместе с ней. Саша, я рада, что ты приняла такое решение", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/

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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости