Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл высказала мнение, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе ради денег.

2 мая Баюл выложила пост в Instagram, в котором прокомментировала возвращение фигуристки Александры Трусовой в группу Тутберидзе из академии Евгения Плющенко. «Да не смогла, так же, как и Медведева. Пансионат «Березка» засосал обратно...», - написала она.

Один из подписчиков возразил в комментариях: «Медведева смогла! Медведевой поставили ультиматум. Федерация не хотела больше финансировать ее у Брайана (Орсера), а Плющенко оплачивал Трусову из своего кармана, все для нее сделал: и любых хореографов предоставил, и костюмы менял. У бедной Жени не было выбора. Сказали: «Или возвращайся в «Хрустальный», или заканчивай карьеру». Вот она и вернулась. Я вас уважаю, Оксаночка, но в ситуации с Женей вы ох как не правы. Она сильная личность, как вы, скорпион».

«Выбор всегда есть, — ответила Баюл. — Кажется, что его нет, а он есть. Катков в России достаточно. Она вернулась ради денег, и за это я ее нисколько не упрекаю. А вот я не возвращаюсь туда, где один раз не сработало, никогда ни за какие деньги. Поэтому мы разные скорпионы».

Баюл заявила, что Медведева вернулась к Тутберидзе ради денег. Фото Instagram

Баюл заявила, что Медведева вернулась к Тутберидзе ради денег. Фото Instagram

В сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Два года она занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.