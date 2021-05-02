Роднина — о переходе к Тарасовой: «Пришла с таким багажом знаний, что она и рядом не стояла. Кто кого учил»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о прекращении сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Александрой Трусовой. Она вспомнила свой переход к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
В 1974 году фигуристка в паре со своим партнером Александром Зайцевым приняли решение сменить тренера и перешли к Тарасовой — тогда очень молодому и перспективному специалисту.
— Когда я переходила к Тарасовой, то сколько раз у меня были истерики — правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была еще совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я ее своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос. Люди притираются, но главное — надо тренеру верить. Не поверю, что тренеры захотят спортсменам плохого, — приводит «Чемпионат» слова Родниной.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4337799-rodnina-ya-prishla-k-tarasovoj-s-takim-bagazhom-chto-ona-ryadom-ne-stoyala-kto-kogo-uchil.html
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