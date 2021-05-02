Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о прекращении сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и Александрой Трусовой. Она вспомнила свой переход к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

В 1974 году фигуристка в паре со своим партнером Александром Зайцевым приняли решение сменить тренера и перешли к Тарасовой — тогда очень молодому и перспективному специалисту.

— Когда я переходила к Тарасовой, то сколько раз у меня были истерики — правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была еще совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я ее своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос. Люди притираются, но главное — надо тренеру верить. Не поверю, что тренеры захотят спортсменам плохого, — приводит «Чемпионат» слова Родниной.