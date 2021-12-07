Сменивший российское гражданство Артур Дмитриев выступит на чемпионате США по фигурному катанию

Российский фигурист Артур Дмитриев, который в ноябре 2021 года объявил о переходе в сборную США, выступит на национальном чемпионате этой страны, сообщает сайт Федерации фигурного катания США.

Чемпионат США пройдет с 3 по 9 января в Нэшвилле.

Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах на турнире Nebelhorn Trophy в 2018 году.