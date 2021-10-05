Тарасова об угрозе «убить» Милохина, если тот уронит Медведеву: «Это было в шутку»
Член жюри «Ледникового периода» Татьяна Тарасова прокомментировала свои слова о том, что «убьет» тиктокера Даню Милохина, если тот уронит Евгению Медведеву во время выступления пары на проекте.
Об этих словах напомнил ведущий проекта Алексей Ягудин в ожидании оценок дуэта: «Даня хотел упасть, но ему вспомнился недавний диалог с Татьяной Анатольевной Тарасовой: «Уронишь или упадешь — убью». Даня решил, что хочет еще жить и удержался. Таким романтичным мы Даню еще не видели».
«Даня, честно, я не помню, чтоб я сказала, что я тебя убью, — передает слова Тарасовой корреспондент «Газеты.Ru». — Это все равно было в шутку. Но об этом прямо пишут. Спасибо тебе большое, что ты не уронил Женю. Спасибо, что вы оба такие забавные. Просто забавные».
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/05/n_16643059.shtml
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю