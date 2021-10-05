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Слуцкая — о выступлении Медведевой и Милохина: «Фигурное катание много потеряло»

19:39
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Двукратная чемпионка мира и судья проекта «Ледниковый период» Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина во втором выпуске телепроекта.

— Хочу признаться в любви Жене, она уже великая чемпионка, но этот проект всех показывает с другой стороны. Эта пара — Даня с Женей — настолько здорово подобрана, что мне хочется продолжать дальше смотреть за их спектаклем. Даня, у тебя настолько мягкие ноги. Мне кажется, фигурное катание много потеряло. Это редкость, когда есть такие пружинистые ноги. У тебя есть тот потенциал, которого нет у многих. К концу проекта ты, может, и что-то прыгнешь.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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