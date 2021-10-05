Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Горшков уверен, что российские фигуристы получат визы для участия в этапе «Гран-при» в США

18:28
Теги:

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заверил, что российские фигуристы и тренеры смогут получить визы для участия в этапе серии «Гран-при» в США.

«Этот вопрос решается, все должно быть нормально», — сказал Горшков ТАСС.

Первый этап серии «Гран-при» пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что визы уже имеют серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова. Визу еще не получили, в частности, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12585457

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова
Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
«Локомотив» увольняет Николича. Все детали отставки тренера
Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда?
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
0