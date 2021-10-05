Горшков уверен, что российские фигуристы получат визы для участия в этапе «Гран-при» в США

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заверил, что российские фигуристы и тренеры смогут получить визы для участия в этапе серии «Гран-при» в США.

«Этот вопрос решается, все должно быть нормально», — сказал Горшков ТАСС.

Первый этап серии «Гран-при» пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что визы уже имеют серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова. Визу еще не получили, в частности, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.