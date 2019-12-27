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Тарасова — о Туктамышевой: «Императрица в порядке»

16:04
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

— Императрица в порядке. Небольшая ошибка на приземлении с акселя. Если к ней кто-то хорошо относится, то могут принять усложнение с выезда. Но тройной аксель это не лутц. Она продолжает совершенствоваться и показывает, что в этом возрасте можно и нужно прыгать четверные прыжки, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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