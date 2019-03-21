Тарасова - о Самарине: "Он сам от себя в шоке, потому что вообще никогда не делал "бабочку"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление вице-чемпиона Европы-2019 Александра Самарина на чемпионате мира в японской Сайтаме. По ее словам, спортсмен сам в шоке от такого провала в прокате.

Фигурист не смог исполнить заявленный четверной лутц - и сделал его всего лишь в два оборота, за что получил круглый ноль.

– Ох, Сашка молодец, так сорвал, но сделал флип, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Он зашел, сделал "бабочку". Он сам от себя в шоке, потому что он вообще этого не делает. Но это чемпионат мира, он только что приехал. Хорошо, что исполнил четверной флип. Жалко. Только идиоты могут сказать, что мы своих не любим. Мы любим и знаем, что по "нулям" он никогда не делал.

Он набрал за свой прокат 78,38 балла и занимает лишь 15-е место.

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